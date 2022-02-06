Michy Batshuayi kaldığı yerden!

Beşiktaş'ta son 4 maçta 4 gole katkıyla oynayan Michy Batshuayi, oldukça verimli geçirdiği Antalya kampının ardından şovuna kaldığı yerden devam etmek istiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Michy Batshuayi kaldığı yerden!
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06 Şubat 2022 10:35
Michy Batshuayi
Michy Batshuayi
Beşiktaş
Beşiktaş formasıyla sezonun ilk yarısında tutuk bir görüntü ortaya koyan Michy Batshuayi, ikinci bölümde ise çıkışa geçmişti.

İlk 3 maçta; Rize, Antep ve Karagümrük filelerini havalandırmayı başaran Belçikalı futbolcu, 1- 1 sona eren Yeni Malatyaspor müsabakasında ise Alex Teixeria'nın golünün asistini yapmıştı.

Son 4 maçta 4 gole katkıyla oynayan tecrübeli futbolcu. oldukça verimli geçirdiği Antalya kampının ardından şovuna kaldığı yerden bugün devam etmek istiyor. Batshuayi, bu akşam Antalya filelerini boş geçmeyip gollerine yenilerini eklemeyi amaçlıyor.  

 

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