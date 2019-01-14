Galatasaray'ın da gündemini meşgul eden Michy Batshuayi, imzayı atıyor.Sarı-kırmızılı takımın forvet adayları arasında yer alan Michy Batshuayi'nin Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco2ya transferinde son aşamaya gelindi.Michy Batshuayi'nin 14 Ocak'ta sağlık kontrolllerinin ardından Monaco ile sözleşme imzalaması bekleniyor. 25 yaşındaki golcü oyuncu sezonun kalan kısmında kiralık olarak Monaco forması giyecek.Golcü oyuncu sezonun ilk yarısında da kiralık olarak Valencai'da oynamıştı.