Michy Batshuayi için 10 milyon Euro beklentisi

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ile görüşen Michy Batshuayi, yedek kalmamak için ayrılmak istediğini söyledi. Yönetim, Belçikalı forvetin bonservis bedelini belirledi.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Michy Batshuayi için 10 milyon Euro beklentisi
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20 Ekim 2023 09:03
İsmail Kartal'ın dönüşü, sistem değişikliği ve Edin Dzeko transferiyle Fenerbahçe'de ikinci planda kalan Michy Batshuayi, bu sezonki 16 maçta sadece 470 dakika süre alırken hepsi Avrupa'da 3 gol attı; ligde de 1 asist katkısı verebildi.

Milli takım dönüşü Belçikalı forvet ile bu konuda görüşen İsmail Kartal'ın "Her an oynayacakmış gibi kendini hazır tutmalısın" şeklindeki sözleri karşılık bulmadı.

BATSHUAYI YOLCU

Yönetim, ilk 11'de oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen Batshuayi ile yollarını ayırma kararı aldı.

10 MİLYON EURO BEKLENTİSİ

Lens ve Nottingham Forest'ın takibindeki Batshuayi için belirlenen bonservis bedeli 10 milyon Euro… 

 
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