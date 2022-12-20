Michy Batshuayi her kulvarda atıyor

Fenerbahçe'nin Belçikalı forvet oyuncusu Michy Batshuayi, bu sezo her kulvarda yıldızlaşıyor.
Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 7 maça çıkan Batshuyi, 5 gol 1 asist kaydederken, UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 6 maçta gol, Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktığı 1 maçta ise 2 gol kaydetti. Batshuayi, Fenerbahçe formasıyla çıktığı toplam 14 maçta 10 gol 1 asistlik katkı sağladı.
BELÇİKA'DA DA ATIYOR
Belçika Milli Takımı'nda yüksek performans gösteren Batshuayi, milli takım ile çıktıığı 6 UEFA Uluslar Ligi mücadelesinde 3 gol 3 asist kaydederken, Dünya Kupası'nda oynadığı 2 maçta 1 gol attı.
Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 7 maça çıkan Batshuyi, 5 gol 1 asist kaydederken, UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 6 maçta gol, Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktığı 1 maçta ise 2 gol kaydetti. Batshuayi, Fenerbahçe formasıyla çıktığı toplam 14 maçta 10 gol 1 asistlik katkı sağladı.
BELÇİKA'DA DA ATIYOR
Belçika Milli Takımı'nda yüksek performans gösteren Batshuayi, milli takım ile çıktıığı 6 UEFA Uluslar Ligi mücadelesinde 3 gol 3 asist kaydederken, Dünya Kupası'nda oynadığı 2 maçta 1 gol attı.
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