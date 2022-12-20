Michy Batshuayi her kulvarda atıyor

Fenerbahçe'nin Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi, bu sezon Fenerbahçe ve Belçika Milli Takımı formalarıyla her kulvarda attığı goller ile yıldızlaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Michy Batshuayi her kulvarda atıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Aralık 2022 23:31
Michy Batshuayi
Michy Batshuayi
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin Belçikalı forvet oyuncusu Michy Batshuayi, bu sezo her kulvarda yıldızlaşıyor.

Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 7 maça çıkan Batshuyi, 5 gol 1 asist kaydederken, UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 6 maçta gol, Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktığı 1 maçta ise 2 gol kaydetti. Batshuayi, Fenerbahçe formasıyla çıktığı toplam 14 maçta 10 gol 1 asistlik katkı sağladı.

BELÇİKA'DA DA ATIYOR

Belçika Milli Takımı'nda yüksek performans gösteren Batshuayi, milli takım ile çıktıığı 6 UEFA Uluslar Ligi mücadelesinde 3 gol 3 asist kaydederken, Dünya Kupası'nda oynadığı 2 maçta 1 gol attı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ