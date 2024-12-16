Michy Batshuayi: 'Hep birlikte kenetlendik'

Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi, evlerinde Trabzonspor'u 4-3 yendikleri mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.
Batshuayi, maç sonrası yaptığı açıklamada "Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Hep birlikte kenetlendik. Bugün 'Konsantrasyon' olmamız gerektiğini söylemişti Okan hocamız, çok haklıydı." ifadelerini kullandı.
Batshuayi, maç sonrası yaptığı açıklamada "Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Hep birlikte kenetlendik. Bugün 'Konsantrasyon' olmamız gerektiğini söylemişti Okan hocamız, çok haklıydı." ifadelerini kullandı.