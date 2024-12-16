Michy Batshuayi: "Hep birlikte kenetlendik"

Galatasaray'ın santrforu Michy Batshuayi, sahalarında Trabzonspor'u 4-3 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Michy Batshuayi: 'Hep birlikte kenetlendik'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Aralık 2024 23:19
Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi, evlerinde Trabzonspor'u 4-3 yendikleri mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Batshuayi, maç sonrası yaptığı açıklamada "Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Hep birlikte kenetlendik. Bugün 'Konsantrasyon' olmamız gerektiğini söylemişti Okan hocamız, çok haklıydı." ifadelerini kullandı.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery