Michy Batshuayi, gollerine devam ediyor

Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, bu sezon ulaştığı gol rakamı ile dikkat çekiyor.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Michy Batshuayi, gollerine devam ediyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Aralık 2022 00:05
Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, sarı-lacivertli formayla gollerini sürdürdü.

Sarı-lacivertlileri Hatayspor karşısında 26. dakikada 2-0 öne geçiren gole imza atan Batshuayi, ligdeki gol sayısını 6'ya yükseltti.

Fenerbahçe formasıyla kupada 2 golü bulunan tecrübeli santrfor, UEFA Avrupa Ligi'nde de 3 gol atmıştı. Batshuayi, böylece Fenerbahçe'de tüm kulvarlarda 11 gole ulaşmayı başardı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ