Michy Batshuayi, Galatasaray için geliyor!

Son şampiyon Galatasaray sezonun ilk transferini açıklamaya hazırlanıyor.
Sarı-Kırmızılı ekip Türkiye'ye Beşiktaş forması altında adım atan ve daha sonra Fenerbahçe'de oynayan Michy Batshuayi'yi kadrosuna katacak. Belçikalı golcünün İstanbul'a geleceği tarih de netleşti.
Michy Batshuayi, bugün saat 12.00'de Galatasaray ile resmi sözleşme imzalamak için İstanbul'a gelecek.
Sarı kırmızılı takım, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Belçikalı golcü için KAP açıklamasını da kısa süre içinde yapacak.
FENERBAHÇE'DE 49 GOLE KATKI
Son iki sezondur Fenerbahçe'nin başarısı için ter döken 30 yaşındaki futbolcu Sarı-Lacivertli forma ile 75 maça çıkarken 44 gol ve 5 asist yaptı.
TARİHE GEÇECEK
Türkiye kariyerine Beşiktaş ile başlayan Belçikalı futbolcu, kiralık Siyah-Beyazlılarda geçirdiği bir sezonun ardından Fenerbahçe'ye bonservisi ile transfer oldu. Kadıköy ekibinde iki sezon geçiren Batshuayi, Galatasaray'a olan transferinin gerçekleşmesi halinde; Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'da forma giyen ilk yabancı futbolcu olacak.
DAHA ÖNCE İSİM GİYDİ, YABANCI YOK
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray formalarının giyerek Türk futbol tarihinde özel bir yere sahip olan 10 futbolcu şöyle:
Refik Osman Top
Ali Soydan
Saffet Sancaklı
Sergen Yalçın
Ahmet Yıldırım
Emre Aşık
Mehmet Yozgatlı
Burak Yılmaz
Caner Erkin
Mehmet Topal
Sarı-Kırmızılı ekip Türkiye'ye Beşiktaş forması altında adım atan ve daha sonra Fenerbahçe'de oynayan Michy Batshuayi'yi kadrosuna katacak. Belçikalı golcünün İstanbul'a geleceği tarih de netleşti.
Michy Batshuayi, bugün saat 12.00'de Galatasaray ile resmi sözleşme imzalamak için İstanbul'a gelecek.
Sarı kırmızılı takım, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Belçikalı golcü için KAP açıklamasını da kısa süre içinde yapacak.
FENERBAHÇE'DE 49 GOLE KATKI
Son iki sezondur Fenerbahçe'nin başarısı için ter döken 30 yaşındaki futbolcu Sarı-Lacivertli forma ile 75 maça çıkarken 44 gol ve 5 asist yaptı.
TARİHE GEÇECEK
Türkiye kariyerine Beşiktaş ile başlayan Belçikalı futbolcu, kiralık Siyah-Beyazlılarda geçirdiği bir sezonun ardından Fenerbahçe'ye bonservisi ile transfer oldu. Kadıköy ekibinde iki sezon geçiren Batshuayi, Galatasaray'a olan transferinin gerçekleşmesi halinde; Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'da forma giyen ilk yabancı futbolcu olacak.
DAHA ÖNCE İSİM GİYDİ, YABANCI YOK
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray formalarının giyerek Türk futbol tarihinde özel bir yere sahip olan 10 futbolcu şöyle:
Refik Osman Top
Ali Soydan
Saffet Sancaklı
Sergen Yalçın
Ahmet Yıldırım
Emre Aşık
Mehmet Yozgatlı
Burak Yılmaz
Caner Erkin
Mehmet Topal