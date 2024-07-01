Michy Batshuayi, Galatasaray için geldi!

Galatasaray'ın 3 yıllık anlaşma sağladığı Michy Batshuayi, İstanbul'a geldi. KAP açıklaması da kısa süre içinde yapılacak.

, Fotoğraf; AA
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Michy Batshuayi, Galatasaray için geldi!
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01 Temmuz 2024 12:01
Son güncelleme 01 Temmuz 2024 12:30
Son şampiyon Galatasaray sezonun ilk transferini açıklamaya hazırlanıyor.

Sarı-Kırmızılı ekip Türkiye'ye Beşiktaş forması altında adım atan ve daha sonra Fenerbahçe'de oynayan Michy Batshuayi'yi kadrosuna katacak. 

Michy Batshuayi, saat 12.00 sularında Galatasaray ile resmi sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi.

Sarı kırmızılı takım, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Belçikalı golcü için KAP açıklamasını da kısa süre içinde yapacak.

FENERBAHÇE'DE 49 GOLE KATKI

Son iki sezondur Fenerbahçe'nin başarısı için ter döken 30 yaşındaki futbolcu Sarı-Lacivertli forma ile 75 maça çıkarken 44 gol ve 5 asist yaptı.

TARİHE GEÇECEK

Türkiye kariyerine Beşiktaş ile başlayan Belçikalı futbolcu, kiralık Siyah-Beyazlılarda geçirdiği bir sezonun ardından Fenerbahçe'ye bonservisi ile transfer oldu. Kadıköy ekibinde iki sezon geçiren Batshuayi, Galatasaray'a olan transferinin gerçekleşmesi halinde; Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'da forma giyen ilk yabancı futbolcu olacak.

DAHA ÖNCE İSİM GİYDİ, YABANCI YOK

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray formalarının giyerek Türk futbol tarihinde özel bir yere sahip olan 10 futbolcu şöyle:

Refik Osman Top
Ali Soydan
Saffet Sancaklı
Sergen Yalçın
Ahmet Yıldırım
Emre Aşık
Mehmet Yozgatlı
Burak Yılmaz
Caner Erkin
Mehmet Topal 

 
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