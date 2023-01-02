Michy Batshuayi: 'Galatasaray'ı yeneceğiz!'

"LİDERLİĞİ ALACAĞIZ"

Türkiye kariyerine Beşiktaş ile geçen sezon başlayan, 33 lig maçında 14 gol atıp 3 asist yapmasına rağmen kiralık geldiği Chelsea'ye dönen Michy Batshuayi'yi teknik direktör Jorge Jesus ısrarla istemişti.Dünya Kupası'nda Belçika formasıyla Kanada'ya attığı golle dikkat çeken Batshuayi, dönüşte kupa maçında İstanbulspor filelerini iki kez havalandırmış, bir de asist yapmıştı. Michy, Samandıra'da çalışkanlığı ile Jesus'un gözüne girdi.Ligdeki Hatayspor maçında da gollerine devam eden Batshuayi, salı günü oynanacak Antalyaspor maçında da Fenerbahçe'nin en büyük kozu olacak.Bu sezon ligde 9 maçta 6 gol ve 1 asist ile takımına katkı veren Batshuayi, "Zaman zaman yol kazaları olsa da şampiyonluk için kenetlendik. Antalya'dan 3 puanla dönmek istiyoruz. Sonrasında Galatasaray'ı da yenerek liderlik koltuğunu geri alacağız. Büyük fedakarlıklar yapan yönetim ve taraftarımıza şampiyonluğu hediye etmek istiyoruz." diye konuştu.