Michy Batshuayi, Fenerbahçe'de patladı

Fenerbahçe, Michy Batshuayi'yi transfer ettiğinde kendi taraftarlarının bir bölümü de dahil olmak üzere birçok kişinin tepkisini çekmişti. Ancak Belçikalı yıldız, performansıyla gereken yanıtı sahada verdi.



Geçen sezon Beşiktaş formasıyla 42 maçta 14 gol atan Michy Batshuayi, Fenerbahçe formasıyla sadece 21 maçta 14 gole ulaştı.

Yani Siyah-Beyazlı formayla çıktığı karşılaşma sayısının resmen yarısında Sarı-Lacivertliler'le aynı başarıyı şimdiden göstermiş oldu.



HER KULVARDA FAYDALI



Belçikalı futbolcu, Beşiktaş dönemindeki 14 golün tamamını Süper Lig'de kaydetti. 5 Şampiyonlar Ligi, 3 Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa sınavlarını boş geçmişti. Fenerbahçe'de ise sadece 13 lig sınavında 9 kez rakip ağları sarstı. 6 Avrupa Ligi müsabakasında 3 kez gol sevinci yaşadı. Türkiye Kupası'ndaki 2 karşılaşmada da 2 kez sahne aldı. Yani yeni takımında her kulvarda ön plana çıktı. Kartal'daki lig performansını yakalamak için de sadece 5 gole ihtiyacı var.



SAVUNMAYI ÇOK BUNALTTI



Süper Lig'de son oynanan Ümraniyespor deplasmanında da tabelayı değiştiren Michy Batshuayi, 0.34'lük gol beklentisine attığı golle yanıt verdi. 6 kez rakip ceza sahasında topla buluştu. 2 şut pası ve 2 kilit pas gönderdi. 3 başarılı dribblinge imza atan tecrübeli futbolcu, 2 isabetli şutu da istatistiklerine ekledi. Sarı-Lacivertliler'de en skorer isim Enner Valencia olsa da Michy Batshuayi sahaya her çıktığında rakipler için büyük bir tehdit oluşturdu.