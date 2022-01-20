Michy Batshuayi'den Beşiktaş'a 15 puan

Sezon başında Chelsea'den kiralanan Michy Batshuayi, ilk yarıdaki performansıyla eleştirilse de dönemin ikinci yarısında gollerini atmaya başladı.



Rizespor , Gaziantep ve Karagümrük maçlarını 2'si penaltı olmak üzere 3 golle tamamlayan Belçikalı forvet, ligdeki gol sayısını 9'a yükseltirken Siyah-Beyazlı ekibin de en golcü ismi oldu. Ligde oynadığı maçlarda 4 de asist yapan 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon Beşiktaş 'ın attığı 34 golün 13'üne doğrudan etki etti.



Batshuayi, 1-0 alınan son iki maçta takımına 6 puan kazandırdı. Ayrıca Antalya maçında skoru 2-2'ye getiren golü atan, 3. golün de asistini yapan Batshuayi, Kayseri maçında da 3-2 öne geçiren golü atıp 4. sayının da pasını vererek takıma 6 puan daha kazandırdı. Batshuayi, Göztepe 'de Ghezzal'ın attığı galibiyet golünün asistini yaparak toplamda 15 puana doğrudan katkı yapmış oldu.





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