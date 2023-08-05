Michy Batshuayi'den ayrılık kararı!

Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de yeni transferler sonrası ikinci plana düşen Michy Batshuayi, gelen teklifleri değerlendiriyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Michy Batshuayi'den ayrılık kararı!
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05 Ağustos 2023 14:20
Fenerbahçe'de yapılan takviyelerin ardından kendisini yedek kulübesinde bulan Batshuayi'nin yüzü gülmüyor.

Yedek kaldığı için mutsuzluğunu gizlemeyen Batshuayi, temsilcisi aracılığıyla kendisine gelen teklifleri değerlendiriyor.

Yönetim, iyi bir teklif gelmesi durumunda Belçikalı golcü oyuncuyu satabilir.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'ye geçen sezon transfer olan 29 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli forma altında 34 maçta 22 kez gol sevinci yaşadı.






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