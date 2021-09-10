Michy Batshuayi, Beşiktaş'a moralli dönüyor!

Beşiktaş'ın yıldız forveti Michy Batshuayi, Belçika'nın Belarus'u 1-0 yendiği maça ilk 11'de başladı.
86 dakika sahada kalan başarılı santrforun 31. dakikada attığı gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Yüzde 79 pas isabeti ve 2 isabetli şutla maçı tamamlayan Batshuayi, moralli şekilde İstanbul'a geliyor. Belçika formasıyla iyi bir oyun çıkartan Batshuayi'nin Yeni Malatyaspor karşılaşmasında yine 11'de olması bekleniyor.
86 dakika sahada kalan başarılı santrforun 31. dakikada attığı gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Yüzde 79 pas isabeti ve 2 isabetli şutla maçı tamamlayan Batshuayi, moralli şekilde İstanbul'a geliyor. Belçika formasıyla iyi bir oyun çıkartan Batshuayi'nin Yeni Malatyaspor karşılaşmasında yine 11'de olması bekleniyor.