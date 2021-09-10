Michy Batshuayi, Beşiktaş'a moralli dönüyor!

Beşiktaş'ın forvet oyuncusu Michy Batshuayi, takıma moralli bir şekilde dönüyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Michy Batshuayi, Beşiktaş'a moralli dönüyor!
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10 Eylül 2021 12:08
Beşiktaş'ın yıldız forveti Michy Batshuayi, Belçika'nın Belarus'u 1-0 yendiği maça ilk 11'de başladı.

86 dakika sahada kalan başarılı santrforun 31. dakikada attığı gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Yüzde 79 pas isabeti ve 2 isabetli şutla maçı tamamlayan Batshuayi, moralli şekilde İstanbul'a geliyor. Belçika formasıyla iyi bir oyun çıkartan Batshuayi'nin Yeni Malatyaspor karşılaşmasında yine 11'de olması bekleniyor.


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