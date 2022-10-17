Michy Batshuayi, Ankara'da boş geçmedi

Fenerbahçe'de, MKE Ankaragücü deplasmanında Michy Batshuayi sahne aldı.



Sarı-lacivertlilerin, bu sezon başında Chelsea'den kadrosuna kattığı Belçikalı santrfor Dinamo Kiev, Fatih Karagümrük, AEK Larnaca karşılaşmalarında kritik gollere imza atarken, Ankara'da da henüz 3. dakikada, ilk şutta fileleri sarstı.



Batshuayi, Ankaragücü deplasmanındaki golüyle Fenerbahçe'deki gol sayısını 5'e yükseltti.



29 yaşındaki futbolcu, ayrıca MKE Ankaragücü karşısında Fenerbahçe'nin bu sezon Süper Lig'de attığı en erken golü kaydetti.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ