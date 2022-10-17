Michy Batshuayi, Ankara'da boş geçmedi

Fenerbahçe'de bu sezon kritik gollere imza atan Michy Batshuayi, MKE Ankaragücü deplasmanını da boş geçmedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Michy Batshuayi, Ankara'da boş geçmedi
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17 Ekim 2022 20:12
Fenerbahçe'de, MKE Ankaragücü deplasmanında Michy Batshuayi sahne aldı.

Sarı-lacivertlilerin, bu sezon başında Chelsea'den kadrosuna kattığı Belçikalı santrfor Dinamo Kiev, Fatih Karagümrük, AEK Larnaca karşılaşmalarında kritik gollere imza atarken, Ankara'da da henüz 3. dakikada, ilk şutta fileleri sarstı.

Batshuayi, Ankaragücü deplasmanındaki golüyle Fenerbahçe'deki gol sayısını 5'e yükseltti.

29 yaşındaki futbolcu, ayrıca  MKE Ankaragücü karşısında Fenerbahçe'nin bu sezon Süper Lig'de attığı en erken golü kaydetti.

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