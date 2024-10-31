Michy Batshuayi 1.5 aydır suskun

Osimhen transferi sonrası 3. forvet durumuna düşen Michy Batshuayi 17 Eylül'de oynanan Gaziantep maçından bu yana çıktığı 7 karşılaşmada da ağları havalandıramadı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Michy Batshuayi 1.5 aydır suskun
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31 Ekim 2024 10:46
Michy Batshuayi sezona çok hızlı bir giriş yapmıştı. Hatayspor maçında 3 puanı getiren ve Young Boys deplasmanında 2 kez ağları sarsan Belçikalı yıldız özellikle Osimhen'in transferinin ardından frene bastı.

Son olarak 17 Eylül'de oynanan ve 3-1 sona eren Gaziantep maçında ağları havalandıran Batshuayi ardından forma giydiği 7 karşılaşmada da golle buluşamadı.

3. forvet durumuna düşmesi sebebiyle moral motivasyon anlamında zor günler yaşadığı öne sürülen Batshuayi'nin son dönemde aldığı sürelerin ciddi şekilde azalması da dikkatleri çekiyor.

Tecrübeli yıldız golle buluşamadığı 7 karşılaşmada sadece 71 dakika sahada kalabildi. Batshuayi son olarak Beşiktaş derbisinde 89'da oyuna dahil olmuştu. 

 
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