Michy Batshuayi 1.5 aydır suskun

Michy Batshuayi sezona çok hızlı bir giriş yapmıştı. Hatayspor maçında 3 puanı getiren ve Young Boys deplasmanında 2 kez ağları sarsan Belçikalı yıldız özellikle Osimhen'in transferinin ardından frene bastı.Son olarak 17 Eylül'de oynanan ve 3-1 sona eren Gaziantep maçında ağları havalandıran Batshuayi ardından forma giydiği 7 karşılaşmada da golle buluşamadı.3. forvet durumuna düşmesi sebebiyle moral motivasyon anlamında zor günler yaşadığı öne sürülen Batshuayi'nin son dönemde aldığı sürelerin ciddi şekilde azalması da dikkatleri çekiyor.Tecrübeli yıldız golle buluşamadığı 7 karşılaşmada sadece 71 dakika sahada kalabildi. Batshuayi son olarak Beşiktaş derbisinde 89'da oyuna dahil olmuştu.