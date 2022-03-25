Michel Platini: 'Messi eskisi kadar iyi olamayacak'

Michel Platini, Paris Saint Germain'in yıldızı Lionel Messi hakkında konuştu.



"ONUN İÇİN ZOR KARARDI"



'Sizce Messi, PSG'ye gitmekle hata mı yaptı?' sorusuna efsane isim, "O istediğini yapmakta özgürdür. Barcelona'dan ayrılmaya karar verdi. Messi gibi bir oyuncu için bu kesinlikle zor. 34 yaşındasın, ne kadar değerli olduğunu biliyorsun ama eskisi kadar iyi oynayacak mısın? Bilmiyorsun." ifadelerini kullandı.



"İYİ OYNAYAMAYACAĞINI BİLİYORDUM"



Arjantinli yıldızın eskisi kadar iyi olamayacağını söyleyen Platini, "Eskisi kadar iyi oynayamayacağını biliyordum. Leo yeni bir meydan okumaya karar verdi. Onun burayı tercih etmesi Fransız futbolu için iyi oldu ama asla 5-6 yıl önceki kadar iyi oynamayacak." şeklinde konuştu.



Arjantinli yıldız bu sezon Paris Saint Germain formasıyla çıktığı 26 maçta, 7 gol ve 10 asist yapma başarısı gösterdi.





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