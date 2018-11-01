Michel Platini: ''Ballon d'Or'u Varane kazanmalı''

UEFA'nın eski başkanıİspanyol Marca gazetesine verdiği röportajdaödülü hakkında konuştu.Ballon d'Or'un bu sezon Fransız futbolcu'a gitmesi gerektiğini belirten Platini, ''Varane, aynı yılda Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kupası'nı kazanan tek oyuncu. Harika bir sezon geçirdi. Hiç şüphesiz bu sezon ödülü onun kazanması gerekiyor.'' şeklinde konuştu.Varane'ı Fabio Cannavaro'ya benzeten Platini, ''2006'da yine bir defans oyuncusu olan Fabio Cannavaro ödülü kazanmıştı. O da Dünya Kupası'nı kaldırdıktan sonra Ballon d'Or almıştı. Varane'ın da durumu aynı.'' dedi.