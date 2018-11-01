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Michel Platini: ''Ballon d'Or'u Varane kazanmalı''

Eski UEFA Başkanı Michel Platini, Ballon d'Or ödülünü bu sezon Raphael Varane'ın kazanması gerektiğini söyledi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Michel Platini: ''Ballon d'Or'u Varane kazanmalı''
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01 Kasım 2018 20:17
UEFA'nın eski başkanı Michel Platini, İspanyol Marca gazetesine verdiği röportajda Ballon d'Or ödülü hakkında konuştu.

Ballon d'Or'un bu sezon Fransız futbolcu Raphael Varane'a gitmesi gerektiğini belirten Platini, ''Varane, aynı yılda Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kupası'nı kazanan tek oyuncu. Harika bir sezon geçirdi. Hiç şüphesiz bu sezon ödülü onun kazanması gerekiyor.'' şeklinde konuştu.

''FABIO CANNAVARO GİBİ...''

Varane'ı Fabio Cannavaro'ya benzeten Platini, ''2006'da yine bir defans oyuncusu olan Fabio Cannavaro ödülü kazanmıştı. O da Dünya Kupası'nı kaldırdıktan sonra Ballon d'Or almıştı. Varane'ın da durumu aynı.'' dedi.

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