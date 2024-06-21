Michal Probierz: ''Agresif oyunla başa çıkamadık''

Polonya teknik direktörü Michal Probierz, Avusturya maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Michal Probierz: ''Agresif oyunla başa çıkamadık''
EURO 2024'te Avusturya'ya 3-1 kaybeden Polonya'nın teknik direktörü Michal Probierz, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Rakipleri karşısında istediklerini yapamadıklarını söyleyen Michal Probierz, "İlk 15 dakika planladığımız gibi gitmedi. Avusturya'nın agresif oyunuyla iyi başa çıkamadık ve sürekli top kaybettik. Sonunda yeterli kaliteye sahip olamadık.'' dedi.

Gelecek maçla ilgili konuşan Probierz, ''Hepimiz birlikte kazanıyor ve kaybediyoruz. Fransa'ya karşı belki daha agresif oynayabiliriz ve bu gelişmek için bir fırsat. Sahanın oldukça yukarısında oynuyoruz ve risk alıyoruz. Agresif oynamak istiyoruz ve oyuncularımızı bunun iyi bir şey olduğuna ikna etmeliyiz.'' sözlerini sarf etti.

Deneyimli teknik adam son olarak, ''Bazı oyuncularımızın sakatlıkları var ve bu takımı bir araya getirirken bazı zorluklar yaşadık ama biz böyle oynamak istiyoruz." yorumunu yaptı.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya22007166
2İsviçre21104224
3İskoçya201126-41
4Macaristan200215-40
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