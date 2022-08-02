Slovacko'da forma giyen Michal Kadlec, perşembe günü UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki Fenerbahçe maçı öncesi bir röportaj verdi.



"FENERBAHÇE'Yİ DESTEKLEDİM"



Kariyerinde 2013-206 yılları arasında sarı-lacivertlilerde forma giyen 37 yaşındaki savunma oyuncusu, "İtiraf edeyim, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde daha ileriye gitmesi için destekledim. Bir rakip olarak Dinamo Kiev'i tercih ederim, çok güçlü bir takım olmalarına karşın, maçlarını Polonya'da oynuyorlar. Tabii ki İstanbul'da oynamayı da dört gözle bekliyorum. Böylesine önemli bir takımla iki maç oynamak, geçen sene yaptığımız harika işlerin bir ödülü. Çek Kupası'nı kazandık ve ligi 4. sırada tamamladık. Benim için çok güzel bir kariyer sonu hikayesi. 2016 yılında Fenerbahçe'den Sparta'ya transfer olduğumda, bir daha Fenerbahçe Stadı'nda oynayacağımı hayal etmemiştim" dedi.



"FENERBAHÇE'Yİ İYİ BİR ŞEKİLDE HATIRLIYORUM"



"Fenerbahçe'de, sizin de takım arkadaşınız olan kimse var mı?" sorusuna cevap veren Çek futbolcu, "Kimse kalmadı. Ama kulüp başkanını tanıyorum. Ayrıca ekipten de birkaç kişi. Örneğin masörler. Fenerbahçe'de tanıdığım insanları görünce mutlu olacağım. Ama muhtemelen maçtan sonra onlarla konuşacağım. Maçtan önce konsantrasyonumu bozmak istemiyorum" diye cevap verdi.



"Fenerbahçe'de geçirdiğin 3 yılı nasıl hatırlıyorsun?" sorusu yöneltilen 37 yaşındaki futbolcu, "Tabii ki sadece iyi şekilde hatırlıyorum. Almanya'dan Türkiye'ye transfer oldum ve Türkiye'de bambaşka bir zihniyet gördüm. Fenerbahçe'de dünyanın dört bir yanından futbolcular vardı ama özellikle ilk sezonda iyi bir takım oluşturduk ve şampiyon olduk. Bu şampiyonluğun, son kazanılan olması benim için biraz memnuniyet verici. Ayrıca Süper Kupa'da penaltıyı gole çevirdiğim maçta Galatasaray'ı mağlup ettik" ifadelerini kullandı.



"FENERBAHÇE'DE BÜYÜK YILDIZLARDI"



Türkiye'de Van Persie ve Nani gibi isimlerle takım arkadaşı olduğunun hatırlatılması üzerine Kadlec, "Evet, belki de Fenerbahçe'de çok büyük yıldızlardı. Kariyerlerinin sonunda daha çok para kazanmak için İstanbul'a gittiler. Türkiye'de maaşlar açıklanıyordu ve takımdaki birçok futbolcu, kendilerinden 3 ya da 4 kat kazandıkları için onları kıskanmış olabilir. Ve soyunma odasındaki atmosfer o dönemde iyi değildi" şeklinde konuştu.



KURŞUNLANMA OLAYI



Fenerbahçe'de 4 Nisan 2015'te yaşadığı otobüs kurşunlanma olayına da değinen Michal Kadlec, "2015 yılında Rizespor ile oynanan lig maçından sonra havalimanına giderken birisi, otobüsümüze av tüfeği ile ateş etti. Neyse ki, şoför hafif yaralandı. Suçluların bulunup cezalandırılıp cezalandırılmadığını bile bilmiyorum" açıklamasını yaptı.



"TARAFTAR İÇİN HAYAL KIRIKLIĞI"



Fenerbahçe'nin, Dinamo Kiev karşısındaki performansını nasıl bulduğu da sorulan tecrübeli futbolcu, "Fenerbahçe'deki futbolcular bana her iki maçta da daha iyi gözüktü. Ancak futbol bugün böyle oynanmıyor. İsmail Yüksek'in İstanbul'daki maçta kırmızı kart görmesi, Dinamo Kiev'in lehine oldu. Dinamo enerjisini uzatma anlarında kullandı. Fenerbahçe taraftarları için büyük hayal kırıklığı olmuştur" dedi.



"FENERBAHÇE FAVORİ"



Fenerbahçe'nin kendilerine nasıl bir tutum sergileyeceği sorulan Michal Kadlec, "Bence Fenerbahçe'nin bizi küçümseme riski yok. Fenerbahçeli futbolcular, ne pahasına olursa olsun, UEFA Avrupa Ligi'ne katılmak isteyeceklerdir. Motivasyonları yerinde olacaktır. Ayrıca bizim de Slovenya'da oynadığımız ve 2-2 berabere biten Trabzonspor maçının bir önemi yok" ifadelerini kullandı.



"Fenerbahçe'ye karşı şansınızı nasıl görüyorsun" sorusuna cevap veren Çekyalı oyuncu, "Fenerbahçe'nin favori olduğunu gizleyemeyiz. Büyük bir Avrupa kulübü, Çek Cumhuriyeti'ndeki küçük bir kasaba liginden bir aile takımına karşı oynayacak. Ekonomik olarak aradaki fark çok büyük. Ama Fenerbahçe'yi şaşırtmak için elimizden geleni yapacağız. İstanbul'da, rövanş için iyi bir sonuç almak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" diye konuştu.



"SAVUNMADA AÇIK BULUNABİLİR"



Fenerbahçeli futbolcuların en büyük avantajının ne olduğu sorusuna cevap veren Kadlec, "Hücumda büyük kaliteleri var. Topla güçlüler ve iyi bir şekilde karşı atağa çıkabilirler.. Öte yandan savunmalarında açık bulunabilir, umarım bunları kullanabiliriz" değerlendirmesini yaptı.



Son olarak Kadıköy'deki maçta kaç taraftar beklediği sorulan 37 yaşındaki futbolcu, "Sanırım kaç kişi geleceğini bilemem. Stadyum ne kadar dolu olursa, o kadar mutlu olurum. Ancak 25-30 seyirci gelmesi bile yeterli, atmosfer yine sıcak olacaktır. Takımdaki çocukların birçoğu daha önce öyle bir atmosferde oynamamıştır. Ancak Fenerbahçe taraftarlarının birleşik bir yapıdan uzak olduğunu hatırlıyorum. Aralarında rekabet olan gruplara ayrıldılar. Perşembe günkü Dinamo Kiev maçında taraftarların Vladimir Putin için tezahürat yaptıkları söyleniyor ama bildiğim kadarıyla bu bütün taraftarlar değil, sadece taraftarların bir kısmı" dedi.





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