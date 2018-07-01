Michal Kadlec: ''Ayrıldığım için pişman değilim''

Sparta Prag'dan ayrılan tecrübeli savunma oyuncusu, Çek basınının ilgi odağı olmayı sürdürüyor.Çek basınına geniş bir röportaj veren Kadlec, Fenerbahçeli taraftarlardan gelen 'Geri dön' mesajlarının kendisini mutlu ettiğini söyledi.33 yaşındaki tecrübeli savunma oyuncusu Türk taraftarlardan, Çeklerden daha iyi yorumlar aldığını söylerkenifadelerini kullandı.Aynı zamanda Çek basını geleceği henüz belirsiz olan savunma oyuncusunun kariyerini eski takımlarından olan Slovacko'da sürdürebileceğini iddia etti.2016 yılında Fenerbahçe'den Sparta Prag'a transfer olan Kadlec, geçtiğimiz günlerde Çekya temsilcisinden ayrılmıştı.