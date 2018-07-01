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Michal Kadlec: ''Ayrıldığım için pişman değilim''

Sparta Prag'dan ayrılan Michal Kadlec, Çek basınına Fenerbahçe dönemi hakkında açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Michal Kadlec: ''Ayrıldığım için pişman değilim''
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01 Temmuz 2018 02:37
Sparta Prag'dan ayrılan tecrübeli savunma oyuncusu Michal Kadlec, Çek basınının ilgi odağı olmayı sürdürüyor.

Çek basınına geniş bir röportaj veren Kadlec, Fenerbahçeli taraftarlardan gelen 'Geri dön' mesajlarının kendisini mutlu ettiğini söyledi.

33 yaşındaki tecrübeli savunma oyuncusu Türk taraftarlardan, Çeklerden daha iyi yorumlar aldığını söylerken ''Sosyal medyaya bir fotoğraf koyduğumda Türk insanları, Çeklerden çok daha güzel yorumlar yazıyor. Türkiye'de çok fazla oynamama rağmen taraftar beni unutmuyor. Her zaman destek mesajları alıyorum. Fenerbahçe'ye gri dönmemi isteyen taraftarlar mesaj atıyor. Bu gittiğim yerde işimi iyi yaptığımı gösteriyor. Ama Fenerbahçe'den ayrıldığım için pişmanlık duymuyorum. O dönem kulüp bana yeni sözleşme teklifinde bulunmuştu ancak ben ailemin yaşadığı yere dönmeyi istemiştim. Bunun için pişman değilim'' ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda Çek basını geleceği henüz belirsiz olan savunma oyuncusunun kariyerini eski takımlarından olan Slovacko'da sürdürebileceğini iddia etti.

2016 yılında Fenerbahçe'den Sparta Prag'a transfer olan Kadlec, geçtiğimiz günlerde Çekya temsilcisinden ayrılmıştı.

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