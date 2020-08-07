Michael Seri'den Fulham'a Galatasaray resti

Fatih Terim'in kiralıklar arasında performansını beğendiği tek isim olan Fildişili yıldız, Premier Lig'e yükselen eski takımına dönmek yerine Galatasaray'da kalmak istiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Michael Seri'den Fulham'a Galatasaray resti
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07 Ağustos 2020 12:23
Geçen sezon İngiltere Championship'e düştüğü için Jean Michael Seri'yi Galatasaray'a kiralayan Fulham 1 yıl sonra Premier Lig'e döndü. Seri, Fulham'la Premier Lig'de tekrar boy göstermek yerine Galatasaray'la kalmayı istiyor.

Fildişili orta sahanın menajeri Franklin Mala da önümüzdeki günlerde İngiliz kulübü ile görüşme gerçekleştirecek ve "Seri 1 yıl daha kiralık olarak G.Saray'da oynamak istiyor" diyecek.

Bu sezon 2.8 milyon Euro ücret alan Seri de 2.5 milyon Euro'ya oynamaya hazır. Yeni sezonda da pas futbolunu oynatmak isteyen Fatih Terim, yıldız oyuncunun tekrar kiralanmasını istiyor.




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