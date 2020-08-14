Michael Seri için kıran kırana pazarlık

Fulham'ın bonservisi ile satmak istediği 29 yaşındaki yıldız için Aslan'ın kiralama önerisi halen geçerli. Cim Bom bu transfer için son güne kadar ısrarcı olacak.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
Michael Seri için kıran kırana pazarlık
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14 Ağustos 2020 11:17
Geçtiğimiz sezon tam 37 maçta Sarı-Kırmızılı formayı sırtına geçiren Jean Micheal Seri, istikrarı ile ön plana çıkmıştı. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, kiralık sözleşmesinin bitimiyle Fulham'a geri döndü.

Yeniden Fildişi Sahilli oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Cim Bom, Seri'nin kulübüne 1 yıllık daha kiralık önerisi yapmıştı. Ancak Galatasaray Yönetimi, 'Seri'yi sadece bonservisiyle' veririz yanıtını aldı.

Bu anlamda Seri için tüm şartları zorlayan Sarı-Kırmızılılar, yıldız oyuncu için son güne kadar ısrarını sürdürecek.



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