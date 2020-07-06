Galatasaray'ın Trabzonspor'a 3-1 yenmildiği karşılaşmada sarı-kırmızılı tek golünü penaltıdan atan Michael Seri, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.



Karşılaşmayı değerlendiren Michael Seri "Trabzonspor iyi bir takım, 10 kişi kalınca işler zora girdi. 10 kişi kalmamıza rağmen bırakmadık ama işler yolunda gitmedi." dedi.



Galatasaray'ın lige verilen ara sonrası kötü sonuçlar alması hakkındaki soruyu da yanıtlayan Seri "Pandemi öncesi ve sonrası inanılmaz bir fark var. Ne yazık ki pandemi sonrası belki de kendimizi de eleştirmeliyiz. İstediğimiz gibi oynayamıyoruz. Galatasaray'ın böyle olmaması gerekiyor." diye konuştu.



