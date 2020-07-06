Michael Seri: "Galatasaray'ın böyle olmaması gerekiyor"

Galatasaray'ın orta saha oyuncularından Michael Seri, Trabzonspor maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com
Michael Seri: 'Galatasaray'ın böyle olmaması gerekiyor'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Temmuz 2020 00:25
Galatasaray'ın Trabzonspor'a 3-1 yenmildiği karşılaşmada sarı-kırmızılı tek golünü penaltıdan atan Michael Seri, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Michael Seri "Trabzonspor iyi bir takım, 10 kişi kalınca işler zora girdi. 10 kişi kalmamıza rağmen bırakmadık ama işler yolunda gitmedi." dedi.

Galatasaray'ın lige verilen ara sonrası kötü sonuçlar alması hakkındaki soruyu da yanıtlayan Seri "Pandemi öncesi ve sonrası inanılmaz bir fark var. Ne yazık ki pandemi sonrası belki de kendimizi de eleştirmeliyiz. İstediğimiz gibi oynayamıyoruz. Galatasaray'ın böyle olmaması gerekiyor." diye konuştu.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için