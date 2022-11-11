Michael Schumacher'in aracına rekor ücret

Formula 1'in efsane Alman pilotu Michael Schumacher'in kullandığı bir araç, bir açık arttırmada satışa sunuldu.İsviçre'nin Cenevre şehrinde düzenlenen açık artırmada satışa sunulan Ferrari F2003-GA model araç tam 14.5 milyon euroya satılarak tüm zamanların en değerli Formula 1 aracı oldu. Kariyerinde 7 Formula 1 şampiyonluğu bulunan Michael Schumacher, 6. şampiyonluğunu bu araçla kazanmıştı.Formula 1 tarihinin en gözde araçlarından biri olan F2003-GA aracındaki "GA" kısaltması 2003 yılında hayatını kaybeden avukat Gianni Agnelli anısında aracın koduna eklenmişti.