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Michael Porter Jr., Mart ayında dönebilir!

Denver Nuggets forveti Michael Porter Jr.'ın Mart ayında geri dönebileceği belirtildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Denver Nuggets forveti Michael Porter Jr.'ın Mart ayında geri dönebileceği belirtildi.

Sırt sakatlığından ötürü Kasım ayının başından beri parkelerden uzak olan Porter Jr., o ay içerisinde ameliyat olmuş ve sezonun geri kalanını kaçıracağı varsayılmıştı.

Fakat ESPN'den Adrian Wojnarowski, Porter'ın Mart ayında parkelere dönebileceğine dair bir ihtimal olduğunu ve 23 yaşındaki oyuncunun önümüzdeki hafta içinde temaslı antrenmanlara geri döneceğini bildirdi.

Denver'ın ayrıca diğer yıldızı Jamal Murray'nin önümüzdeki ay bir noktada geri dönmesini de umduğu biliniyor. Nuggets, sezonun büyük bölümünde iki yıldızından yoksun olmasına rağmen Batı Konferansı playofflarında iç saha avantajı yarışının içinde kalmayı başarmıştı.


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