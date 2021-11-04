Michael Owen: 'Liverpool Anfield'da neredeyse rakipsiz'

Liverpool'un eski yıldız forveti Michael Owen, İngiliz temsilcisini Şampiyonlar Ligi'nin favorisi olarak gördüğünü belirtti.
İngiliz devini yenmenin kolay olmayacağını belirten Owen, "Liverpool, bence Şampiyonlar Ligi'nin en büyük favorisi. Şuan Onlara sıkıntı yaratabilecek takımlar sadece Machester City ve Chelsea." şeklinde konuştu.
İngiliz ekibinin Anfield'da rakiplerine şans tanımadığını belirten eski yıldız, "Anfield faktörünü aklımdan çıkaramıyorum. Oraya rövanş maçına giderseniz iyi şanslar! Liverpool, Anfield'da neredeyse rakipsiz" dedi.
İngiliz devini yenmenin kolay olmayacağını belirten Owen, "Liverpool, bence Şampiyonlar Ligi'nin en büyük favorisi. Şuan Onlara sıkıntı yaratabilecek takımlar sadece Machester City ve Chelsea." şeklinde konuştu.
İngiliz ekibinin Anfield'da rakiplerine şans tanımadığını belirten eski yıldız, "Anfield faktörünü aklımdan çıkaramıyorum. Oraya rövanş maçına giderseniz iyi şanslar! Liverpool, Anfield'da neredeyse rakipsiz" dedi.