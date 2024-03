Michael Owen: 'Arda Güler, tüm Türkiye'nin umudu'

İngiliz eski futbolcu Michael Owen, milli futbolcumuz Arda Güler'in Real Madrid'deki günleri hakkında konuştu.



"DAHA KÜÇÜK BİR TAKIMA GİDİP HER MAÇ OYNAYABİLİR"



İspanyol basınından AS'a konuşan Owen, "Arda'nın az süre aldığının farkındayım ama benzer bir süreci ben de yaşamıştım. Genç yaştayken kariyerinizde böyle bir denge oluyor. Daha küçük bir takıma gidip her maçta oynayabilirsiniz ya da mücadele edip her hafta dünyanın en iyileriyle antrenman yaparsınız. Bu paha biçilemez bir deneyim." ifadelerini kullandı.



Phil Foden'ı örnek gösteren Owen, "Manchester City'deki Phil Foden'a bakın, istatistikleri oldukça düşüktü ve daha 23 yaşında. Ancak Guardiola onunla yakından ilgilendi ve bugün olduğu oyuncu haline getirdi." ifadelerini kullandı.



"TÜRKİYE'NİN UMUTLARINI SIRTINDA TAŞIYOR"



Arda'nın Real Madrid'de emin ellerde olduğunu söyleyen Owen, "Pozisyonunda Toni Kroos ve Luka Modric gibi oyuncular var, Arda orada emin ellerde. Ancak Kroos ve Modric sonsuza kadar orada olmayacak. Yani genç oyunculara fırsat doğacak." dedi.



Türkiye'nin Arda'ya çok değer verdiğini söyleyen İngiliz futbolcu, "Bir ülkenin umutlarını sırtınızda taşımak nasıl bir his bilirim. Ancak yeniden söylüyorum, Arda emin ellerde. Sürece güvenin. Ancelotti gibi bir teknik adam bu durumları kolaylıkla yönetebilir." sözlerini sarf etti.





