Michael Masi: 'Türkleri tebrik etmek gerekiyor!'

Formula 1 Yarış Direktörü Michael Masi, Türkiye GP'sinin olağanüstü geçtiğini belirterek yeni asfalt konusunda da Türk organizatörleri savundu.



Formula 1 pilotlarının eleştirdiği asfalt konusunda gelen soruya Masi, "İstanbul Park'ta birçok değişiklik yapılması gerekiyordu. Unutmayın ki, İstanbul Park en son 2017 yılında FIA'dan sertifika almıştı." ifadelerini kullandı.



"TÜRKLERİ TEBRİK ETMEK GEREKİYOR"



Avustralyalı direktör, "Bu grand-prix'nin olabilmesi için devasa bir çalışma yapılması gerekiyordu. Türk hükümeti ve bu pistin sahipleri çok büyük emek verdiler. Yoksa, bu grand-prix bu kadar kısa süre içerisinde hazır olamazdı. Türkleri tebrik etmek gerekiyor. Değişmesi gereken çok fazla şey ama çok kısa bir süre olduğunu herkes biliyordu." sözleriyle konuşmasını sürdürdü.



"HEP DOĞRU KARARLAR VERDİK"



Michael Masi, Formula 1'in güvenlik açısından da başarılı bir sınav verdiğini belirterek, "Geriye dönüp baktığımızda haklı kararlar verdiğimizi görüyoruz. Pilotlardan gelen geri dönüşler üzerine belki daha farklı kararlar da verebileceğiz. Biz hep sahip olduğumuz bilgilere göre en iyi kararı vermeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.





