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Michael Malone ve Scott Brooks, NBA'de ayın koçları!

Denver Nuggets koçu Michael Malone ve Washington Wizards koçu Scott Brooks, Nisan ayı için sırasıyla Batı ve Doğu Konferansı için Ayın Koçu ödülünün sahipleri oldular.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Denver Nuggets koçu Michael Malone ve Washington Wizards koçu Scott Brooks, Nisan ayı için sırasıyla Batı ve Doğu Konferansı için Ayın Koçu ödülünün sahipleri oldular.

Malone, yıldız guardı Jamal Murray'yi sakatlık yüzünden kaybetmesine rağmen Denver'ı Nisan ayında ligin en iyisi olan 13-3 serisine taşıdı.

Brooks ise, Washington'ı 12-5'lik bir seriye taşıyarak, ekibin play-in ve playoff şanslarını yükseltmiş oldu.

Malone bu ödülü kariyerinde ilk kez kazanırken, ödülü toplamda altı kez kazanmış olan Brooks ise 2017-18 sezonundan bu yana ödülü ilk defa almış oldu.


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