Michael Kraft Fenerbahçe'de görevine devam ediyor

Fenerbahçe kaleci antrenörü Michael Kraft, sezon başında Erol Bulut ile başladığı görevine devam ettiğini duyurdu.



Erol Bulut'un görevinden ayrılmasına rağmen kulüpte kalması konusunda görüş bildirdiğini açıklayan Kraft sosyal medya hesabından konuyla ilgili bilgilendirme yaptı.



Kraft'ın açıklaması şu şekilde:



İyi akşamlar sarı lacivert ailesi, çalkantılı bir günün ardından, birkaç görüşme ve Erol Bulut'un da onayıyla görevimin devam ettiğinin gururla duyuruyorum.

Bu süreçte öncelikle Erol Bulut'a teşekkür etmek istiyorum! Senden çok şey öğrendim ve müthiş bir iş birliği içinde olduğunun altını çizmek isterim.



Bizler ve siz büyük Fenerbahçe taraftarlarına düşen birlik olup sonuna kadar savaşmaktır.



Desteğiniz ve güzel mesajlarınız için çok teşekkürler



