Michael Kraft: 'Altay'ın bazı özelliklerini değiştirdik'

Fenerbahçe Kaleci Antrenörü Michael Kraft, sarı-lacivertli ekibin file bekçileri hakkında açıklamalarda bulundu.



Tivibuspor'un sorularını yanıtlayan Michael Kraft, Altay Bayındır'ın gelişimiyle birlikte Berke Özer, Harun Tekin, Oytun Özdoğan ve daha birçok konuda demeç verdi.



Kraft'ın açıklamaları şu şekilde:



Göreve gelmesiyle birlikte Altay Bayındır'ın performansında önemli bir yükselişi oldu. Altay'ı kendi gözünde nasıl görüyor ?



"Almanya'dayken Altay'ı izlemiştim. O dönemlerde de iyi oynuyordu fakat bazı şeyleri değiştirmemiz gerekiyordu, geliştirmemiz gerekiyordu. Daha hedefe odaklı bir stil gerekiyordu bana göre. Pozisyon olarak da değişimler yapmamız gerekiyordu. Bu değişimler için beraber çalıştık. Plan dışı şeylerden çok plana sadık olarak, planın içeresinde kalarak maçlarını tamamlayacak performanslar üzerinde durduk."



Altay Bayındır'ın geliştirmesi gereken özellikler ne?



"Tabii ki geliştirmesi gereken bazı noktalar var. İlk olarak yan toplar hakkında çalışmalarımız devam ediyor. Toplara nasıl girileceği konusunda çalışıyoruz. İkinci olarak topa karşı kalecinin göstereceği reaksiyon da önemli. Topu beklememesi gerekiyor. Açıyı kapatması için topa odaklanması, topa yönelmesi gerekiyor. Bir de aynı şekilde kaleci, forvetle karşı karşıya kaldığı zaman, geride durmaktan ziyade daha öne çıkmalı, vücudunu göstermeli ve gol pozisyonunu kapatmalı. Bu gibi önemli konuların üstünde duruyoruz."



Harun Tekin, Oytun Özdoğan ve altyapıdan gelen kalecilerle birlikte çalışıyor. Fenerbahçe'deki kaleci potansiyelini nasıl görüyor?



"Fenerbahçe gerçekten iyi kalecilere sahip ve ben bu anlamda mutlu hissediyorum. Altyapıdan gelen genç kalecilerle birlikte çalışıyoruz ve onların çok yetenekli olduğunu düşünüyorum. Tabi geliştirmeleri gereken noktalar var. Ben de zaten bu yüzden buradayım, onlarla beraber çalışmak için varım. Altyapı ile gayet yakın bir ilişkideyim ve oradaki kalecileri de yakından takip ediyorum. Gelecek yıllar içerisinde altyapıdan yine A takımda oynayacak kaleciler görebiliriz."



Berke Özer'i nasıl takip ediyor?



"Berke Özer de çok yetenekli bir kaleci. Onu da yakında takip ediyoruz ve onun açısından şu anda oynuyor olması gayet iyi bir şey. Son iki – üç yıldır Berke'yi de inceliyorum, analiz ediyorum. Fenerbahçe tabii bu anlamda mutludur diye düşünüyorum. Genç ve yetenekli, potansiyeli olan kalecileri var. Hepsi profesyonel olarak oynama yetisine sahip isimler."



Türkiye'deki kaleciler hakkında ne düşünüyor? Rakip takımlarda takip ettiği isimler var mı?



"Bütün takımlarla rekabet halindeyiz ve doğal olarak bütün maçlarında analizlerini yapıyoruz. Oynayacağımız tüm maçlar öncesinde rakip takımların kalecilerini inceliyoruz. Türkiye'de iyi kalecilerin olduğunu ve aynı şekilde kaleci antrenörlerinin de iyi şekilde çalıştıklarını düşünüyorum. Bu anlamda kalecilere iyi yol gösteriyorlar. Seneler öncesinde bu çalışma ortamı yoktu, koşullar daha da zordu ama şu anda seviye daha yükseldi. Dolasıyla şu anki seviyeyi daha yüksek görüyorum."



Altay ve Uğurcan arasında Milli Takım'da yaşanan rekabeti nasıl değerlendiriyor?



"Uğurcan Çakır, Altay Bayındır'dan 2 yaş daha büyük ve kendisi de Trabzonspor'da başarılı bir performans sergiliyor, iyi oynuyor. Ben Altay'ın da Milli Takım'da oynamak için hazır olduğunu düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe'de, özellikle büyük maçlarda gösterdiği fantastik performanslar çok değerli. Fakat kimin oynaması konusunda A Milli teknik direktörü Şenol Güneş'in işi kolay değil. Çünkü ikisi de değerli kaleci."



Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından Emre Belözoğlu'nun ekibinde kaldı. Bu süreç nasıl gelişti?



"Erol Bulut'un ekibiyle geldim ve onunla iyi bir çalışma gerçekleştirdim. Onunla beraber gidebilirdim de kalabilirdim de fakat şu an için buradayım ve burada kalmaktan ve çalışmaktan dolayı çok mutluyum. Buradaki her şeyi çok seviyorum. Atmosferi, çevredeki insanları, kısaca buradaki çalışma ortamını beğeniyorum. Henüz görevim bitmedi, yapabileceğim şeylerin olduğunu düşünüyorum. Gelecek için tüm ekiple birlikte Fenerbahçe için çalışmaya devam edeceğiz."



Volkan Demirel ile iletişimi nasıl?



"Benim için Volkan Demirel ile birlikte çalışıyor olmak büyük bir mutluluk. Kendisini daha önce televizyondan seyrediyordum ve şu anda beraber çalışıyoruz. Volkan sadece mükemmel bir kaleci değil, harika bir insan. Sürekli olarak konuşup fikir alışverişinde bulunuyoruz. Birlikte, kalecilerle beraber çalışıyoruz. Benim için onunla burada olmak büyük bir mutluluk oldu."



Erdinç Sözer hakkında neler söylemek ister?



"Erdinç Sözer'i iyi tanıyorum. Daha önce Bruno Labbadia ile birlikte Köln'de oynamıştım. Erdinç Sözer harika bir taktik bilgisine ve iyi idmanlar yaptırma potansiyeline sahip bir insan. Futbolu çok iyi bildiğini düşünüyorum. Zaten daha önce birçok Bundesliga ekibinde çalıştı. Sürekli olarak kendisiyle irtibat halindeydim. Erdinç Sözer'in gelişinin Emre Belözoğlu için de çok önemli olacağını düşünüyorum. Onun açısından da çok faydalı olacak bir antrenör. Umuyorum ki Fenerbahçe'nin çıkarları doğrultusunda iyi bir fayda sağlayacaktır."



Fenerbahçe'deki kaleci kültürünü nasıl değerlendiriyor?



"Fenerbahçe'deki kaleci kültürünü biliyorum ve bu kültürün içerisinde yer almaktan dolayı da çok mutluyum. Gelecek için şunu söyleyebilirim; Bu seviyede birçok genç kaleci yetişiyor ve onlar da ileride fırsat bulacaktır."



Bakırköyspor'da transfer olduğu dönemle ilgili şampiyon takıma geldiğine yönelik bazı iddialar vardı. Onun hakkında ne söyleyecek ? Ayrıca o dönemle şimdiki yıllar hakkında kıyas yapabilir mi?



"Bakırköyspor'a transfer olurken ortaya atılan "şampiyon" takıma geliyorum iddiaları doğru değil. Birisi böyle bir söylenti çıkardı ama bu tatlı bir yalan olarak kaldı.



Süper Lig olarak bahsedecek olursak, tabii ki de farklı iki dönemden bahsediyoruz. Statlar farklıydı, o dönemin koşulları çok daha farklıydı. Şu anki koşulların çok daha iyi olduğunu söyleyebilirim ama futbol kalitesi olarak baktığımızda her iki dönem de iyi ve kaliteliydi."



Fenerbahçe taraftarlarına ne söylemek ister?



"Futbolda taraftarların olduğu ortamı çok özlüyorum. Dolu tribünler önünde oynamayı, o hissi yaşamayı çok istiyorum. Şu anda bunları anlatırken bile tüylerin diken diken oluyor. Bu hisleri taraftarla beraber yaşamak istiyorum. Tabii ki sosyal medyada insanları bana tepkisi gayet olumlu. Onları maçta görmek istiyorum ve onların arzularını, isteklerini hissetmek istiyorum. 3 puanı onlarla birlikte kutlamak istiyorum."