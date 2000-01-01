Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Michael Jordan'ın siyah zarlarla yapılmış inanılmaz portresi!

Instagram sanatçısı Barbara Lynn Helman, Michael Jordan'ın The Last Dance belgeselinin bu hafta son iki bölümü yayınladıktan sonra, 5.300 zar ile yağ ile bir Michael Jordan portresi yaptı.

Haber; Sporx.com
Instagram sanatçısı Barbara Lynn Helman, Michael Jordan'ın The Last Dance belgeselinin bu hafta son iki bölümü yayınladıktan sonra, 5.300 zar ile yağ ile bir Michael Jordan portresi yaptı.

Helman, bu işin şu ana kadar en ayrıntılı parçası olduğunu takipçileriyle paylaştı ve örnek olarak sadece siyah beyaz bir fotoğraf kullandı.

Helman en son Ocak ayında NBA efsanesi Kobe Bryant'ın trajik vefatında sonra, Kobe'nin de bir portresini yapmıştı. Gelirlerin bir kısmını da Kobe Bryant'ın yardım kuruluşuna bağışlamıştı.

İşte Helman'ın etkileyici portresi:




En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal