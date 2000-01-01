Michael Jordan'ın siyah zarlarla yapılmış inanılmaz portresi!

Instagram sanatçısı Barbara Lynn Helman, Michael Jordan'ın The Last Dance belgeselinin bu hafta son iki bölümü yayınladıktan sonra, 5.300 zar ile yağ ile bir Michael Jordan portresi yaptı.



Helman, bu işin şu ana kadar en ayrıntılı parçası olduğunu takipçileriyle paylaştı ve örnek olarak sadece siyah beyaz bir fotoğraf kullandı.



Helman en son Ocak ayında NBA efsanesi Kobe Bryant'ın trajik vefatında sonra, Kobe'nin de bir portresini yapmıştı. Gelirlerin bir kısmını da Kobe Bryant'ın yardım kuruluşuna bağışlamıştı.



İşte Helman'ın etkileyici portresi:







