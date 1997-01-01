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Michael Jordan'ın kızı Jasmine: "Babamı Google'layana kadar, kim olduğunu bilmiyordum"

Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın kızı Jasmine Jordan, ergenlik yıllarına kadar babasının kim olduğunu tam olarak bilmediğini ve kendisini Google'da aramak zorunda kaldığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın kızı Jasmine Jordan, ergenlik yıllarına kadar babasının kim olduğunu tam olarak bilmediğini ve kendisini Google'da aramak zorunda kaldığını söyledi.

Jasmine, ünlü babası Michael ve ESPN belgesel serisi "The Last Dance" hakkında konuşmak için "Today" programında yer aldı.

"The Last Dance", Jordan'ın Bulls ile altıncı ve son şampiyonluğunu kazandığı 1997-98 NBA sezonunu anlatıyor.

27 yaşındaki Jasmin, babasının bu dramatik sezondan sonraki yıllara kadar, tüm zamanların en büyük basketbolcularından olduğunu bilmediğini itiraf etti:

"Sanırım 10 ya da 11 yaşındayken Google'da onu arattığımda herkesin neden onunla bu kadar takıntılı olduğunu ve normal bir işi olduğunu düşünmediğini anlamaya çalışmıştım. Biraz sürmüştü. Onu aratmıştım ve 'Tamam, şimdi anladım' demiştim."

NBC sunucusu Craig Melvin, "Babanı Google'da aratmak zorunda mı kaldın?" dediğinde, Jasmin'in yanıtı "Google'lamam gerekiyordu, çünkü günün sonunda, annemle, bizi oldukça normal yetiştirmişlerdi ve onu farklı görmemiştik. 27 yıldır kendisi babam. Genç yaşlarıma kadar onun 'MJ' olduğunun farkında değildim. Her zaman rekabetçi olduğunu biliyordum. Yani, evde sudoku ya da küçük bulmacalar oynayarak bizimle yarışırdı. Ancak içindeki rekabetçi gücünü ve neler yaptığını izlemek, inanılmazdı." şeklinde oldu.


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