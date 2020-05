Michael Jordan'ın göz akı neden sarı gözüküyor?

Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın, The Last Dance belgeselinde gözlerinin neden sarı göründüğüne dair fikirler ortaya atıldı.



The Last Dance'i yakından izleyenler, Jordan'ın oyun günlerinde olduğu gibi eşit derecede rekabetçi olduğunu fark edebilirler. Ancak büyük ölçüde değişen bir şey varsa, o da şu anda sarı bir gölge gibi görünen, gözlerinin beyaz kısmındaki renk bozulması.



Jordan'ın gözleri son yirmi yılın çoğunda böyle görünüyordu, ancak bazıları bunun sarılıktan kaynaklanabileceğine inanıyor. Sarılık, yüksek bilirubin seviyesi nedeniyle cildin, gözlerin beyaz kısmının ve mukoza zarlarının sararması, sarı-portakal rengi safra pigmenti alması oluyor.



Sarılık genellikle hepatit, safra taşı, siroz ve kanser gibi karaciğer problemleriyle bağlantılıdır. Sigara (ya da puro) veya içki içen herkeste yaygın olduğu bilinmektedir. Jordan'da bu ikisinin de olduğu biliniyor.



"KOYU TENLİ BİRİNDE DAHA BELİRGİN"



MJ, gözlerinin rengi veya sağlık sorunları hakkında hiçbir endişe duymamış olsa da, Singapur'daki Eagle Eye Center'dan bir göz doktoru olan Dr. Val Phua, şunları söyledi:



"Sarı gözler, göz ardı edilmemelidir. Çünkü daha fazla bir şeyin işaretidir. Kelimenin tam anlamıyla gözle görülürden fazlası var. Göz rahatsızlıklarını tedavi etmeden bırakmak, görüşte karışıklığı ve hatta körlüğü getirebilir."



Phua, "sarı gözlerin" en kötü senaryo bile olmayabileceğini şöyle belirtti:



"Michael Jordan'ın gözleri sarılık gösterebilecek şekilde biraz renk değiştirmiş, ancak göz üzerinde hafif bir kabarık lezyon var gibi gözüküyor, bu da bir pinguekula gibi renk bozulmasına neden olan yerel bir şeye işaret edebilir. Koyu tenli bir kişide gözlerin sarımsı renk değişikliği, açık tenli birine kıyasla daha belirgin olabilir."