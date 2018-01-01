Michael Jordan'dan espora yatırım!

Team Liquid'in ana şirketi aXiomatic'e Michael Jordan tarafından yatırım yapıldı.





NBA'yin gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu olarak nitelendirilen Michael Jordan, Curtis Polk ve David Rubensteinile birlikte aXiomatic'e toplamda 26 Milyon dolarlık yatırım yaptı.





Bu haftanın ilk günlerinde rapçi Drake, Scooter Braun ile birlikte 100 Thieves takımına yatırım yapmıştı.





Yazan: Cafer Eren Öztürk - @CaferErenOzturk