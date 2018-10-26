Michael Jordan'dan espora büyük yatırım!

Team Liquid'in ana şirketi aXiomatic'e Michael Jordan tarafından dev yatırım yapıldı. NBA'yin gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu olarak nitelendirilen Michael Jordan, Curtis Polk ve David Rubensteinile birlikte aXiomatic'e toplamda 26 Milyon dolarlık bir fon yatırımı yaptı.



Bu yatırım aXiomatic şirketine yapılan ilk espor yatırımı değil. Daha önce ciddi yatırımlara sahip olan şirket, bir espor takımından ziyade içerisinde espora ait her şeyi bulundurmaya çalışan bir çatı şirket görevi görmek istiyor ve adımlarını bu yönde atıyor.



Espor faaliyetlerini ve yaygınlığını artırmaya çalışan aXiomatic, bu alanda faaliyetlerine 2015 yılında başladı. 2016 yılında ise Team Liquid adlı espor takımını satın alan şirket espor sektöründeki en büyük adımını atmış oldu. Gelen yatırımları takımlarını geliştirmek, etkinlik ve sponsorlukları artırmak için kullanacaklarını belirten aXiomatic, espor alanına ilgiliyi arttırmayı amaç etmiş durumda.



Team Liquid ise son zamanların en büyük espor takımları arasında gösteriliyor. Dota 2, LOL, PUBG, CS:GO, Hearthstone gibi sektörün önde gelen birçok oyununda başarılı kadrolara sahip takımın geleceği de bir o kadar parlak gözüküyor.



Diğer yandan Bu haftanın ilk günlerinde Amerikalı RAP şarkıcısı Drake, yapıcı Scooter Braun ile birlikte 100 Thieves takımına yatırım yapmıştı. Espor'a yatırımlar durmak sızın devam ederken ülkemizde bu durum ne yazık ki bu kadar canlı değil.









Yazan: Cafer Eren Öztürk - @CaferErenOzturk