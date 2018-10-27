Michael Jordan'dan e-spor'a yatırım!

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Charlotte Hornets'ın sahibi Michael Jordan, kült video oyunlarından NBA Jam'de bulunmayı kabul etmemesinden 25 yıl sonra e-spora yatırım yapıyor.Jordan, büyük bir e-sports grubu olan aXiomatic'in yatırımcılarından biri olarak duyuruldu.aXiomatic'deki yönetim kurulu, NHL'de Washington Capitals ve NBA'de Washington Wizards'ın sahibi olan Ted Leonsis ile Golden State Warriors ve MLB'nin Los Angeles Dodgers ekibinin ortak sahibi Peter Guber'i içeriyor.Jordan'ın aXiomatic'e yatırımının miktarı açıklanmadı. MJ dışında NBA dünyasından e-spor'a yatırım yapan isimler arasında, Stephen Curry, Shaquille O'Neal ve Mark Cuban da bulunuyor.