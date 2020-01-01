Michael Jordan, Westbrook'u almak için baskı yapıyor!

Charlotte Hornets'ın sahibi Michael Jordan'ın, takımın ön bürosuna, Houston Rockets süperstarı Russell Westbrook'la takas yapmak için baskı yaptığı bildirildi.



The Ringer'dan Kevin O'Connor'a göre, Hornets'ın Westbrook'u Rockets ile takas ettirecek "en olası" takım olduğu bildirildi.



Jordan'ın, Westbrook'u istediği bildirildi ve O'Connor, 32 yaşındaki oyuncunun sahada takıma yardımcı olmasının yanı sıra taraftarlar geri döndüklerinde TV reytinglerini ve seyirci sayılarını daha da iyileştireceği için bunun "şaşırtıcı olmadığını" ve "anlaşılır olduğunu" belirtti.



Ancak O'Connor, Hornets'ın herhangi bir anlaşmada 3 numaralı Draft hakkını takas etmeye istekli olmadığını, bu nedenle de organizasyonun takas gerçekleştirmek için aşırı derecede gayretli olmadığını ekledi.



New York Knicks ve LA Clippers'ın da, O'Connor'a göre oyun kurucu ile ilgilendiği, ancak genel ilginin "minimum" düzeyde olduğu bildirilmişti.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, Ramona Shelburne ve Zach Lowe, geçtiğimiz Pazar günü Rockets'ın "aktif olarak takas ortakları aradığını" ancak Westbrook için "nispeten çorak" bir pazar olduğunu bildirmişlerdi.



Yıldız oyuncunun önümüzdeki iki sezon için 84 milyon dolardan fazla alacağı bulunuyor ve 2022-23 sezonu için 46.7 milyon dolarlık da bir oyuncu opsiyonu var.



Westbrook önceki sezon maç başına 27.2 sayı ve 7.9 ribaund ortalamaları ile oynamıştı.



O'Connor, P.J. Washington, Miles Bridges veya Devonte' Graham gibi genç oyuncuların yanı sıra, gelecekteki ilk tur Draft hakları ve takası dengelemek için süresi dolan sözleşmelerle birlikte potansiyel bir anlaşmada Hornets'ın sunacağı pakette yer alabileceğini öngördü.



Yarın gecenin Draftı'nda kullanılacak 32'nci sıradaki seçim de, anlaşmada mevcut olabilir.



