Michael Jordan ve Scottie Pippen'ın arası açık mı?

"Jordan Kuralları" kitabının yazarı Sam Smith, efsane oyuncu Michael Jordan ve takım arkadaşı Scottie Pippen arasındaki ilişkinin bozulmuş olabileceğine inandığını söyledi.



Geçtiğimiz aylarda, Pippen'ın "The Last Dance" belgeselinde gösterilme şeklinden hoşnut olmadığı bildirilmişti. Bulls belgeseli için röportaj yapılmış olan isimlerden biri olan Smith, MJ'in Scottie'nin 1997-98 sezonundaki ameliyatını geciktirdiği için "bencil" olduğunu söylemesinden sonra, Pippen'ın Jordan'a kızgın olabileceğini belirtti.



Uzun zaman Bulls ekibinin yazarlığını da yapmış olan Smith, The New Yorker'dan Isaac Chotiner'a şu açıklamaları yaptı:



"Artık ilişkilerinin iyi olduğunu düşünmüyorum. Scottie'nin gösterilme şeklinden ötürü incindiğini biliyorum. Michael'ın kendisinin bencil olduğunu söylemesinden ötürü incindiğini düşünüyorum.



Sanırım sinirli değildi ama belki incinmişti. Çünkü bence Michael'a değer veriyordu. Galiba yeniden evlendiğinde o da Michael'ın düğünündeydi. Bu nedenle, Scottie'nin Michael'ın grubunda olmak istemesiyle ilgili her zaman kararsız bir ilişkileri vardı, çünkü tabii ki, Michael'ın etrafında olmak, spot ışığını daha da parlatıyor. Ancak Scottie kendini asla bir sahtekar olarak görmedi. Michael etrafındaki insanlara belki hizmetçi değil ama yardımcı olarak davranma eğiliminde olabiliyor.



Ve Scottie, zaman zaman Michael'ın ona eşit muameleden daha az davrandığı için kızardı. Bence ilişkileri oldukça inişli çıkışlı ilerliyor. Ve bana kalırsa, belgesel sonrasında, muhtemelen biraz inişe geçmiş durumda. Ama tekrar toparlanabileceğini düşünüyorum."



Pippen 1997-98 sezonunda Bulls için sadece 44 maçta oynamıştı. Bir kontrat anlaşmazlığı üzerine, yönetime karşı ders vermek adına ayak ameliyatını geciktirmişti.



Bulls, altı maçta Utah Jazz'ı eleyerek 1998 yılında şampiyonluğu kazanmasına rağmen, Jordan arkadaşları için sezonun başlangıcı, oldukça zordu.