Michael Jordan ve Jordan markasından 100 milyon dolar bağış!

Charlotte Hornets'in sahibi Michael Jordan ve Jordan markası, ırkçılıkla mücadele için 100 milyon dolar bağış yaptığını açıkladı.



George Floyd'un bir Minneapolis polis memurunun elinden gelen ölümünden sonra ülke çapında protestolar devam ederken, Michael Jordan ve Jordan markası, "ırksal eşitliği, sosyal adaleti ve eğitime daha fazla erişimi sağlamaya" adanmış kuruluşlara 10 yıl boyunca sürecek, 100 milyon dolarlık bir bağış yapacağını duyurdu.



Açıklamada şu kısımlar yer aldı:



"Siyahilerin yaşamı önemlidir. Bu tartışmaya açık bir konu değildir. Ülkemizin kurumlarının başarısız olmasına neden olan kökleşmiş ırkçılık tamamen ortadan kaldırılıncaya kadar, siyahi insanların yaşamlarını korumaya ve iyileştirmeye kararlıyız."



Bağış, politik aktivistliği ile tanınmayan Jordan'ın, Floyd'un öldürülmesini ve ABD'deki ırk ilişkilerinin durumunu kınayan bir ifade yayınlamasının ardından geldi.



Charlotte Observer ile yapılan özel bir röportajda Jordan, eğitimin toplumsal değişimin anahtarı olduğunu söylemişti.



MJ, "Irkçılığın bazı çevrelerde kabul edilebilir olduğunu gördük. Erken yaşta bunun tolere edilemeyeceğini anlamamız lazım." ifadelerini kullanmıştı.



