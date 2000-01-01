Michael Jordan, son saniyelerde hala lider!

ESPN, bir tweet'te Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın NBA tarihinde en çok son saniyede maç kazandıran şut isabeti bulmuş oyuncu olduğunu hatırlattı.



Jordan, NBA'in gelmiş geçmiş en büyük NBA oyuncusu olarak kabul ediliyor. Basketbol sahasındaki becerileri konusunda, eksik olduğu bir alan bulunmuyordu.



Şut atabiliyor, savunma yapabiliyor, ribaund alabiliyor ve asist de yapabiliyordu. Ligdeki 15 yıllık görev süresi boyunca 14 kez All-Star, 10 kez sayı kralı, 5 kez MVP ve 6 kez de NBA şampiyonu olmuştu.



Bunların dışında, MJ aynı zamanda kritik anlarda eli titremeyen de bir oyuncuydu. En önemli anlarda hep vites yükseltmiş ve ekibinin ona en çok ihtiyacı olduğunda her zaman cevap vermişti.



ESPN, attığı tweet'te, Jordan'ın bu alandaki büyüklüğünü bir kez daha hatırlattı:



"Michael Jordan kariyerinde (playofflar da dahil olmak üzere), 9 isabetle NBA tarihinde en fazla son saniye şutu sokan oyuncu. Kobe Bryant ve Joe Johnson, 8'er tane ile ikinci sırada yer alıyorlar."



Jordan'ın toplam 23 maç kazandıran basketi vardı ve her birini de kendine tam anlamıyla güvenerek atmıştı:







