Charlotte Hornets'ın sahibi efsane oyuncu Michael Jordan, New York Knicks'e karşı oynanan maçın sonunda Kelly Oubre Jr.'ın üçlük denemesine açıkça tepki gösterdi.



Bitime 40 saniye kala skor 103-96 Hornets lehineyken, karşılaşmayı 4/10 şut isabetiyle ve 12 sayıyla tamamlamış olan Oubre Jr., köşeden bir üçlük denemeye karar verdi fakat bu atışında isabet bulamadı.



Madison Square Garden'da maçı izleyenler arasında yer alan Jordan'ın, Oubre Jr.'ın süreyi eritmek yerine üçlük denemesine bariz bir şekilde tepkili olduğu görüldü.



Lakin bu üçlük denemesinin, maçta 104-96 galip gelen Hornets ekibine herhangi negatif bir etkisi olmadı.



