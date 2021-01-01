Michael Jordan'ın koleksiyon kartına rekor teklif!

Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın bir koleksiyon kartına, açık artırmasının bitimine iki haftadan fazla bir süre kala 1.6 milyon dolar ile rekor bir fiyat teklifi sunulduğu belirtildi.



Action Network'ten Darren Rovell'a göre, 1997-98 sezonu imzalı NBA All-Star Maçı forma yaması kartına, Goldin Müzayedelerinde halihazırda 1.6 milyon doların üzerinde teklif yapılmış durumda ve bu da bu kartı açık artırmada satılan en pahalı Jordan ürünü yapıyor.



Açık artırma listesinde kart ile ilgili şu tanım yer aldı:



"Basitçe söylemek gerekirse, bu şimdiye kadar üretilmiş en önemli Michael Jordan koleksiyon kartıdır. İlk imzalı yama kartı olarak, Michael Jordan'ı ihtiyatlı bir şekilde resmeden, onurlandıran ve tamamen yenilikçi konseptlere ilham veren bu olağanüstü parça, nominal olarak karşılaştırılabilir diğer tüm modern eserler arasında farkını belli ediyor."



Aynı kartın başka bir versiyonu, geçtiğimiz Şubat ayında 1.44 milyon dolar getirerek, açık artırmada şimdiye kadar satılan en pahalı Jordan kartı rekorunu kırmıştı.



