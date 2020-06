Michael Jordan, Hornets oyuncularıyla video görüşmesi yaptı!

Charlotte Hornets oyuncuları, takım sahibi Michael Jordan'ın yakın zamanda kendileriyle bir şampiyon olmanın neler gerektirdiği ve takım arkadaşlarını rahatsız etmek anlamına gelse bile, onları sorumlu tutmanın neden gerekli olduğu hakkında konuştuğunu belirttiler.



Charlotte point guardı Devonte' Graham, "The Last Dance" belgeseli sona erdikten sonra düzenlenen bir saatlik video görüşmesinde, Jordan'ın, antrenmanlarda oyuncuların birbirlerini uyarmasından rahatsız olmaması gerektiklerini söylediğini açıkladı:



"Bu sizi daha da iyi hale getirecek. Daha iyi bağlanacaksınız. Ekibiniz daha güçlü olacak. Hiçbir şey söylememek ve adamların dağınık kalmasına izin vererek sürekli kaybetmek yerine, daha fazla saygı seviyesi var."



"WIZARDS'TA İŞLERİ FARKLI OLSUN İSTEMİŞ"



Jordan'ın oyunculardan sorular aldığı ve normal sezonda kazanmak için gerekenler ile playofflar arasındaki fark hakkında doğrudan konuştuğu açıklandı.



Hornets pivotu Cody Zeller, bunun genç bir takımın duyması için önemli bir mesaj olduğunu söyledi:



"Ekibimizdeki birçok adam playoff'larda hiç oynamadı ve playoff'larda detaylara göstermek zorunda olduğunuz ilgiyi de anlamıyorlar. Genç bir takımda yer alan biri olarak, şahsen MJ'den bunu duymaktan zevk aldım."



Zeller, ayrıca 57 yaşındaki Jordan'ın yaptığı eleştirilerinin çok iyi karşılanmadığı, Bulls sonrası Washington Wizards ile geçirdiği görev süresi hakkında da konuştuğunu anlattı:



"Washington'da işleri biraz farklı yapmış olmasını dilediğini söyledi. Gelen yeni nesil oyuncular, onun Chicago günlerinde takım arkadaşlarına yaptığı eleştirileri ve sertliği pek duymak istememişler. Jerry Stackhouse'u kanatları altına almayı ve her şeyi kendi başına yapmaya çalışması yerine, ona nasıl daha iyi bir lider olabileceğini öğretmek istemiş."



"STEVE KERR ROTASINI İZLERDİM"



Hornets guardı Terry Rozier, "The Last Dance"i izledikten sonra, muhtemelen Jordan'la yumruklu kavgaya girmiş olabileceğine dair espri yaptı:



"Steve Kerr'ün rotasını seçerdim. Süper rekabetçi biriyimdir."



Ancak Rozier, MJ'in saldırgan yaklaşımının, bu kuşağın bazı oyuncularna karşı işe yarayacağından emin değil:



"Ne yapman gerektiğini doğru seçmen gerektiğini hissediyorum. Bu ligdeki adamlarla takım arkadaşı olmakla ilgili önemli bir şey de, önce kim olduklarını öğrenmeniz gerektiği. Bazı insanlar başkalarının önünde birileriyle yüz yüze gelmek istemezler. O yüzden bunun takım arkadaşlarınızı tanımak ile ne zaman onları uyaracağınızı bilmek arasında bir denge olduğunu düşünüyorum. Böylece insanlar aralarında bir dargınlık da yaşamazlar."