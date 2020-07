Michael Jordan, golfte nasıl yenilir? Bradley açıkladı!

Eski PGA Tour şampiyonu Keegan Bradley, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın golfte nasıl yenileceğini açıkladı.



Jordan'ın golf sevgisi iyi biliniyor. Bulls efsanesinin basketbol dışında birkaç tutkusu daha bulunuyor ve golf de bunlardan biri. Kendisi bu sporu artık onlarca yıldır yapıyor ve fırsat buldukça kendisini yenmek isteyen profesyonel golfçülerle bazı arkadaşlıklar kurmuş durumda.



Bradley kısa süre önce, MJ'i yenmenin kilit noktalarından bahsetti. Jordan ile birçok kez golf oynayan Keegan, spor tarihinin en rekabetçi yıldızlarından birinin nasıl yenilebileceğini şu şekilde açıkladı:



"MJ ile ilgili önemli olan şey, eğer onu demoralize edebiliyorsanız, onu yenmeniz gerekir. Eğer The Last Dance'teki gibi onu kızdırırsanız, konuşmaya başlar, heyecanlanır ve size baskı yapıp, rahatsız etmeye başlar. Onu demoralize etmelisiniz. Onu ne zaman demoralize etsem, fazla bir şey söylemem. Sadece işimi yaparım."



Bradley, MJ'in golf tutkusuna nasıl hayran olduğunu ise şu kelimelerle anlattı:



"Golf oynamayı, MJ'den daha fazla seven kimse yok. Aşağı yukarı hayatının her günü, 36 delik oynuyor. Çıkıp bir maç oynamayı, parkurda makara yapmayı çok seviyor. Kendisi, mesajlaşabileceğim ve tavsiye almak için güvenebileceğim biri. Harika bir adam. Arkadaşlarımı sever. Ona yaklaşan insanlara iyi davranır. Ayrıca restoranlardaki insanlara da iyi davranır."