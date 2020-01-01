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Michael Jordan, DraftKings'in hissedarı oldu!

NBA efsanesi ve Charlotte Hornets'in sahibi Michael Jordan'ın, spor bahisleri ve fantezi sporları şirketi DraftKings'in özel danışmanı olma karşılığında, şirketin hissedarı olduğu bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA efsanesi ve Charlotte Hornets'in sahibi Michael Jordan'ın, spor bahisleri ve fantezi sporları şirketi DraftKings'in özel danışmanı olma karşılığında, şirketin hissedarı olduğu bildirildi.

Jordan, DraftKings'in yönetim kuruluna rehberlik edecek ve stratejik tavsiyelerde bulunacak.

DraftKings'in CEO'su ve kurucu ortağı Jason Robins, yayınladığı bildiride şu ifadeleri kullandı:

"Michael Jordan, modern sporcuyu ve girişimciyi sonsuza dek yeniden tanımlayan, spor ve kültürdeki en önemli figürler arasında yer alıyor. Michael'ın yönetim kurulumuza getirdiği stratejik danışmanlık ve iş zekası paha biçilemez ve ekibimize katılması beni heyecanlandırıyor."

Jordan'ın kumar oynama eğilimi, oyun kariyeri boyunca yoğun bir şekilde tartışma içindeydi. MJ ayrıca, dünyanın dört bir yanındaki bahisçiler için veri sağlayan Sportradar'da da bir hisse senedine sahip.


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