ESPN'den Stephen A. Smith, NBA efsanesi Michael Jordan'ın kendisine mesaj atarak Magic Johnson'ın Stephen Curry'den daha üstün olduğunu söylediğini açıkladı.



Stephen A. yakın zamanda Curry'nin şimdiye kadarki en iyi point guard olabileceği iddiasını desteklemişti. Jordan'ın olaya dahil olmasına yol açan bu ifade sonrası Smith, 'First Take' programında Jordan'ın sabahın erken saatlerinde kendisine gönderdiği mesajı canlı olarak şu şekilde okudu:



"Size bu sabaha karşı saat 5:54'te aldığım bir mesajı okumam gerekiyor.



'Günaydın. Her ne kadar herhangi bir şeyin en iyisi tartışması her zaman yapılıyor olsa da, tüm zamanların en iyi point guardı konusunda maalesef seninle aynı görüşte değilim.



Magic Johnson net bir şekilde tüm zamanların en iyi point guardıdır. Steph Curry Magic'e çok yakın, fakat onun önünde değil. Gerçekten ciddi bir tartışma yapabilmek için, öncelikle point guardın ne olduğunu tanımlamak gerekir.



Steph Curry açık ara tarihin en iyi şutörüdür. Sahada hareket etme biçimiyle takım arkadaşlarına birçok şut imkanı yaratan ve kariyerinde de %43 üçlük isabetine sahip olan bir oyuncu, doğru, ancak Magic Johnson ise triple-double'ı icat eden kişidir.



Gerçek anlamda icat etmemiş olsa da, oyun üzerindeki etkisi açısından bunun daha da belirginleşmesini sağlamıştı. Dürüst olmak gerekirse, bu bir point guard istatistiği.



Bu konuda konuşmaya devam edebiliriz fakat fazla vaktini almak istemiyorum. Ne demek istediğimi anladığını biliyorum. Bu arada Magic'in beş NBA şampiyonluğu bulunuyor.'"



Los Angeles Lakers'ta 13 sezon forma giymiş olan Magic, 906 normal sezon maçında 19.5 sayı, 11.2 asist ve 7.2 ribaund ortalamaları yakalamış, 11 kez All-Star maçında forma giymiş, üç normal sezon MVP'si ödülü ve üç kez de Finaller MVP'si ödülü kazanmış, beş kez de NBA şampiyonluğu yaşamıştı.



Curry ise Warriors'ta 14 sezon forma giyerken, 882 normal sezon maçında 24.6 sayı, 6.5 asist ve 4.7 ribaund ortalamaları yakalamış, dokuz kez All-Star seçilmiş, iki normal sezon MVP'si ve 1 Finaller MVP'si ödülü kazanarak dört NBA şampiyonluğu kazanmıştı.