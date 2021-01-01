Michael Jordan da yeni Space Jam filminde!

ABD'li aktör Don Cheadle, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın 'Space Jam: A New Legacy' filminde yer alacağını doğruladı.



Jordan'ın 1996 yılında Bugs Bunny, Daffy Duck ve arkadaşları ile birlikte başrolünü üstlendiği 'Space Jam' filmi, döneme damgasını vuran yapımlardan biri olmuştu.



Birçok kişi, filmin Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in başrolünü üstleneceği yeniden yapılan versiyonunda, efsane ismin yer alıp almayacağını merak ediyordu.



Filmin oyuncularından Cheadle, yakın zamandaki bir röportajda MJ'in de filmde yer alacağını doğrularken, seyircilerin kendisiyle ilgili nasıl bir beklentiye sahip olması gerektiğine dair şifreli bir mesaj bıraktı:



"Michael Jordan da filmde… Ama beklediğiniz şekilde değil."



'Space Jam: A New Legacy'nin, 16 Temmuz tarihinde vizyona girmesi planlanıyor.



