Michael Jordan, Curry'ye: "İlk oylamada Hall of Fame'desin!"

Golden State Warriors süperstarı Steph Curry, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'a geçmişteki "Hall of Fame oyuncusu olmadığı" yönündeki yorumunu sorduğunu söyledi.



Jordan bir keresinde şaka yollu bir şekilde Steph'in bir "Hall of Fame oyuncusu olmadığını" söylemiş, bu da o dönemde oldukça yoğun tartışmalara yol açmıştı:



"Halen harika bir oyuncu. Henüz bir Hall of Fame oyuncusu değil ama."



Bu yorum neredeyse iki yıl önce yapılmış olsa da, görünüşe göre Curry'nin bunca zamandır aklından çıkmamıştı.



Yakın zamanda The Athletic'in "NBA Show" podcastine katılan Steph, Ryder Cup turnuvası sırasında MJ'e bu konuyu açtığını şu diyalogda anlattı:



"Marcus Thompson: Ona artık Hall of Fame oyuncusu olup olmadığını sordun mu?



Steph: "İlk sorumdu, ağzımdan kaçırmıştım. Ve bana 'İlk oylamada Hall of Fame'e girersin, problem yok' dedi. Kelimesi kelimesine böyle söyledi."