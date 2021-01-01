Michael Jordan'a göre bu sezon hangi takımlar şampiyonluk adayı?

Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan, bu sezon NBA şampiyonluğunu kazanabilecek takımların hangileri olabileceği hakkında konuştu.



The Today Show'a konuşan MJ, son şampiyon Milwaukee Bucks'ı devirmenin zor olacağını açıklarken, Miami Heat ve Bulls'un Doğu Konferansı'nda birçok insanı şaşırtabileceğini belirtti.



MJ ayrıca Los Angeles Lakers, LA Clippers ve Brooklyn Nets'in bir kez daha şampiyonluk adayları olacağını da sözlerine ekledi:



"Milwaukee'yi nakavt etmek zor. Eğer şampiyon takımsanız, birinin sizi zirveden indirmesi gerektiğine kesinlikle inanan biriyim. Doğu'da Brooklyn var, Miami değişti, eski takımım Chicago çok büyük değişiklikler yaptı, bu yüzden onlar da Doğu'da rekabet edebilirler. Lakers geri dönecek, Clippers da geri dönecek."



MJ bu sezon takımlar için sağlıklı olmanın en önemli konu olacağını belirterek, KOVID-19 ile daha iyi başa çıkan takımların, diğerlerine göre büyük bir üstünlüğü olacağını söyledi:



"Kim sağlıklı kalırsa ve sezon içinde karşılaşabileceği KOVID-19 sorunlarıyla savaşabilirse, o takımın şansı daha yüksek olacak. Dolayısıyla, sağlıklı kalmak lig için en önemli şey."



